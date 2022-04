Formel 1: Illegales Auto von Haas? So reagieren Schumacher und Steiner

Allein: Mick Schumacher lassen diese Diskussionen kalt. „Wenn das so wäre (dass die Zusammenarbeit nicht den Regeln entspricht; Anm. d. Red.), würde die FIA da schon schreien und das tut sie nicht“, sagte der Ferrari-Junior am Donnerstag in Imola. (Das komplette Rennwochenende im SPORT1-Liveticker)