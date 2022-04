Formel 1 Qualifying in Australien LIVE: Startzeit & Übertragung im TV, Stream, Ticker

Das Qualifying startet Samstag, 9. April, um 8:00 Uhr deutscher Zeit. Auf dem neuen Kurs des Albert Park Circuit in Melbourne wird am Samstagmorgen die Startreihenfolge für das Rennen am Sonntag ermittelt. Der Formel 1 Zirkus kehrt das erste mal nach 2019 wieder zurück nach Down Under, da wegen der Corona-Pandemie die vergangenen Rennen abgesagt wurden. Beste Chancen im Qualifying auf die Pole Position hat Charles Leclerc, der in den Trainings-Sessions bislang vorne lag. Für Lokalmatador Ricciardo stehen die Chancen beim Heim-Grand-Prix deutlich schlechter. Der Australier hat in dieser Saison weiterhin mit einem schwachen Auto zu kämpfen.