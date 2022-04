Formel 1: Wie lange tut Sebastian Vettel sich diese Saison an?

Brancheninsider wie der frühere Force-India-Boss Colin Kolles sehen dabei allerdings das Problem, dass bei dem eigentlich potenten und hochambitionierten Rennstall viel zu viel in die falsche Richtung läuft. Immer wieder wird auch von Fans die Frage in den Raum geworfen, wie lange Vettel, dessen Vertragslänge bei Aston Martin ein Geheimnis ist, sich das noch antun will. Auch über ein unvermitteltes Karriere-Ende mitten in der Saison - sollte keine Besserung in Sichtweite kommen - wird immer wieder spekuliert.