Formel 1: Daniel Ricciardo vor aus? McLaren-Boss droht jetzt unverhohlen

„Es gibt Mechanismen, in denen wir einander verpflichtet sind und Mechanismen, in denen wir es nicht sind", zitiert The Race den in den USA weilenden Brown - eine unverhohlene Ankündigung, dass McLaren Mittel und Wege hat, den Ende 2023 auslaufenden und angeblich sehr lukrativen Vertrag des Australiers vorzeitig zu beenden.