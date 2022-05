Formel 1: Ricciardo ratlos im Interview: "Solche Probleme hatte ich noch nie"

Ricciardo: Ich wünschte, ich wüsste es! Schauen Sie: Wir sind alle sehr stur. Wir denken, wir sind unglaublich und unverwundbar. Aber vielleicht haben wir doch die ein oder andere Schwäche, die manchmal zum Vorschein kommt. Es ist trotzdem komisch. Ich bin so viele verschiedene Rennwagen gefahren. Viele Leute sagen, ein Rennfahrer muss mit allem schnell sein, was er in seine Hände bekommt. Dem stimme ich sogar zu! (lacht verschämt). Aber vielleicht ist es eben doch so, dass die Geschwindigkeiten in der Formel 1 so hoch sind, dass alles stimmen muss, damit du deine perfekte Leistung abrufen kannst. Und es wäre naiv oder ignorant zu behaupten, dass man nur mit dem Finger schnippen muss und schon läuft es. Ich will aber nicht sagen, dass es vorbei ist und ich keinen Weg finden kann, eins zu werden mit diesem Auto.