Formel 1 erobert die USA auch in Miami - Schumacher freut sich, doch es gibt auch Spott

Dass die Formel 1 in den USA einen Boom erfährt, liegt offenbar auch an der bei den Fahrern teils stark kritisierten Netflix-Doku „Drive to Survive“. Da wird der Sport in bester Hollywood-Manier inszeniert - und kommt so bei den jungen Leuten gut an. „Netflix hat Leute, die sich nicht mit der Formel 1 beschäftigt haben, über Nacht zu Hardcore-Fans gemacht“, sagte McLaren-Chef Zak Brown. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)