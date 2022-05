Formel 1: Lewis Hamilton gelingt Husarenritt - Mercedes zurück im WM-Kampf?

Daran ändert auch der Umstand nichts, dass Hamilton in den Schlussrunden Ferrari-Pilot Carlos Sainz wieder vorbeilassen muss, weil ein technisches Problem seinen W13 einbremst. „Wir hatten ein Wasserleck am Motor und konnten während des Rennens sehen, wie es größer wurde. Deshalb ging es am Ende nur darum, es über den Zielstrich zu schaffen“, verrät Teamchef Toto Wolff.