Formel 1: Verstappen feiert Sieg-Hattrick - Red Bull mit Doppelsieg, Drama um Leclerc - Schumacher und Vettel gehen leer aus

Der Red-Bull-Pilot feierte beim Großen Preis von Spanien seinen dritten Sieg in Serie - trotz erheblicher Technik-Probleme - und übernahm damit die Führung in der Fahrer-WM von Charles Leclerc. Der Niederländer profitierte in Barcelona aber auch davon, dass Leclerc in Führung liegend ausschied. Verstappen ließ sich auch von einem frühen Dreher nicht aus der Fassung bringen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)