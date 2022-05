Max Verstappen - Mercedes: Wende im großen Formel-1-Zoff

Danach spitzte sich der Konkurrenzkampf zu. Nach einer weiteren Kollision in Monza kam es zum dramatischen Saisonfinale in Abu Dhabi, als Verstappen nach einer umstrittenen und inzwischen für die ganze Formel 1 folgenschweren Safety-Car-Entscheidung Hamilton in der letzten Runde überholte und seinen ersten WM-Titel sicherte. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)