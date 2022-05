Formel 1, Monaco: Qualifying mit Verstappen, Hamilton, Schumacher LIVE im TV, Stream & Ticker

Leclerc kämpft an diesem Wochenende nicht nur um den Sieg in seinem Wohnzimmer, er will auch seinen ganz persönlichen Monaco-Fluch brechen. Bei fünf Anläufen in der Formel 1 bzw. Formel 2 in seiner Heimat hat der Monegasse bislang nie das Ziel erreicht. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)