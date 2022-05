Formel 1: Sebastian Vettel schimpft nach Monaco-GP - Regenreifen "nutzlos"

Anschließend kam er in Runde sieben sofort zum Boxenstopp rein, um auf Intermediates zu wechseln. „Wir mussten dann etwas versuchen, aber leider war auch der Undercut nicht so wirkungsvoll“, erklärte Vettel, gab sich wegen des spät ergatterten Zählers aber am Ende versöhnlich: „Wir haben alles in unseren Möglichkeiten getan. Deshalb bin ich mit dem Punkt glücklich, wenngleich ich mir natürlich etwas mehr erhofft hatte.“