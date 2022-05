Formel 1: Wird Alonso zur Gefahr für Vettel bei Aston Martin?

Nach Platz acht in Imola kann Sebastian Vettel (34) optimistisch zum GP der USA nach Miami (Das komplette Rennwochenende im SPORT1-Liveticker) fliegen. „Es ist großartig, einen weiteren Straßenkurs im Kalender zu sehen, und die Strecke in Miami sieht wirklich interessant aus“, freut sich der Aston Martin-Star aufs nächste Rennen an diesem Wochenende. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)