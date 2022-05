Formel 1: WM-Duell Verstappen vs. Leclerc bekommt giftigere Note

Kramte Red Bull in den vergangenen Jahren beim Kampf mit Mercedes und Lewis Hamilton sowohl auf der Strecke als auch verbal die Keule aus, packten sich Weltmeister Max Verstappen (23) und der gleichaltrige Ferrari-Herausforderer Charles Leclerc bisher mit Samthandschuhen an. Bei den engen Duellen ließen sie sich immer fair Platz und keiner verpasste nach den Kämpfen die Gelegenheit, den jeweils anderen in höchsten Tönen zu loben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)