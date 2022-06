Formel 1: Es brodelt bei Red Bull! Pérez' neue Stärke reizt Weltmeister Verstappen

Fakt ist: Der Mexikaner ist 2022 näher dran am amtierenden Champion als noch im Vorjahr. Doch auch dafür sucht Verstappen senior den Grund bei Red Bull: „Das Auto hat einfach noch nicht die Charakteristika für seinen Fahrstil“, erklärt er. „Max hat viel zu wenig Grip an der Vorderachse. Und gerade in Monaco mit all den kurzen Kurven braucht man ein Auto, das sehr schnell einlenkt.“