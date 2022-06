Formel 1: Fahrer-Tausch bei Williams? Oscar Piastri könnte Latifi nach Kanada-GP ersetzen

Was in der Tat für Alonso spricht: Bei der Autoentwicklung auf die Erfahrung des Mannes zu verzichten, der mit über 21 Jahren und drei Monaten gerade Michael Schumachers Allzeitrekord für die längste Laufbahn eines aktiven F1-Piloten seit dem Debütrennen gebrochen hat, kann sich Alpine kaum erlauben, will das Team doch endlich den Anschluss zur Spitzengruppe schaffen.