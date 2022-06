Formel 1: Über diesen Ferrari-Schachzug schütteln Experten den Kopf

Trotzdem will sich der Scuderia-Boss durch den neuerlichen Rückschlag nicht aus der Ruhe bringen lassen: „Genauso wie wir am Saisonbeginn nicht euphorisch geworden sind, werden wir jetzt auch nicht in Verzweiflung verfallen. Das Team wird fokussiert bleiben und hart arbeiten, um die Probleme anzupacken und uns stärker für die Zukunft zu machen“, kündigt Binotto an und fügt fast trotzig hinzu: „Auf den WM-Stand schauen wir sowieso erst am Ende der Saison.“