Formel 1: Ist die Audi-Entscheidung gefallen? Gerüchte über Kooperation mit Sauber-Team

An einem weiteren Gerücht ist deshalb – Stand jetzt – nichts dran: Dass Audi Sebastian Vettel verpflichten will. Tatsächlich würde der Einstieg der Audianer erst 2026 Realität werden. Ob der Heppenheimer Umweltaktivist so lange noch Formel 1 fahren will, ist alles andere als sicher. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)