Formel 1: Mercedes mit Durchbruch beim Bouncing? Lewis Hamilton & Mercedes-Boss optimistisch

Trotz der Buckelpiste in Kanada hat Mercedes das Bouncing am Sonntag deutlich besser im Griff und ist entsprechend näher dran an der Konkurrenz. Vergessen sind deshalb auch die Rückenschmerzen, die der Brite zuletzt in Baku noch beklagte: „Heute ist Hamilton schnell aus dem Auto gekommen. Wenn er auf dem Podium ist, geht‘s gleich viel leichter“, konnte sich Red-Bull-Berater Helmut Marko einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen.