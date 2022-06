Formel 1: Nach verbalen Attacken von Toto Wolff - Christian Danner kritisiert Mercedes-Boss

SPORT1-Experte Christian Danner sieht in dieser Angelegenheit allerdings auch in erster Linie Mercedes gefordert. „Wenn ein Team nicht in der Lage ist, ein Auto zu bauen, dass der Fahrer ohne Schmerzen fahren kann, dann ist nicht die FIA dafür verantwortlich, sondern das Team“, stellte der ehemalige Formel-1-Pilot im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 klar.