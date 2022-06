Formel 1: Skandal-Legende Nelson Piquet bewarf schon Ayrton Senna mit Dreck

Sein acht Jahre jüngerer Landsmann ist der neue aufstrebende Stern am Formel-1-Himmel und der Liebling aller Brasilianer. Piquets Reaktion: Er versucht Senna mit einem damals wie heute indiskutablen Übergriff in sein Privatleben zu diskreditieren, deutet öffentlich an, dass Senna homosexuell sei.