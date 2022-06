Formel 1: Vettel zeigt Verständnis für frustrierten Hamilton

Nun springt dem Engländer ein langjähriger Konkurrenz zur Seite. „Wenn man den Sport so kennenlernt, wie ich es getan habe und Lewis es getan hat, ist es das Ziel, zu gewinnen und an der Spitze zu stehen“, schildert Sebastian Vettel bei Sky Sports und schiebt an, „reizt es dich, Achter, Zwölfter oder 13. zu werden? Nein, das tut es nicht, wenn du weißt, dass du so oft Erster geworden bist - und in Lewis‘ Fall öfter als jeder andere.“