Formel 1: Vettel, Schumacher, Titelkampft und Mercedes - was machen die vier F1-Brennpunkte?

Was sein Haas-Teamchef Günther Steiner seinem Fahrer aber vor allem übel nimmt: Dass Schumacher junior zu viele Unfälle baut. In Monaco fuhr er bereits das zweite Auto dieser Saison quasi in die Schrottpresse. Deshalb stellt Steiner schon die Fahrer-Sinnfrage: „Was Mick betrifft, müssen wir jetzt erst mal sehen, wie es weitergeht.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)