Formel 1: "Wenn Michael hier wäre..." Bernie Ecclestone stärkt Mick Schumacher

„Er ist nicht so konzentriert. Früher, als er Rennen gewann, wusste er nicht, was in der Welt vorgeht und kümmerte sich nicht drum“, erklärte er und schob nach: „Nun kümmert er sich und denkt an die Zukunft der Welt. Ich finde, er hat zwar recht, aber ich glaube nicht, dass er seine Position nutzen sollte aus diesem Grund.“