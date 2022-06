Sebastian Vettel sorgt für Novum! Erster Formel-1-Star auf Cover des Magazins "Attitude"

Solange nutzt der Aston-Martin-Star weiterhin seine Popularität, um den Finger in gesellschaftspolitische Wunden zu legen. Den Rennsport betrachtet er dabei als seine Plattform: „Was die LGBTQ-Rechte angeht, so gibt es einige Länder, die wir besuchen, die strenger sind als andere“, stellt er fest. „Wir könnten uns weigern, dort Rennen zu fahren - aber was dann? Wenn wir keine Rennen veranstalten, können wir überhaupt nichts bewirken. Aber wenn wir in diesen Ländern Rennen fahren und höflich, aber bestimmt für das eintreten, was wichtig ist, können wir eine positive Wirkung erzielen. Werte und Prinzipien können nicht an Grenzen Halt machen.“