Formel 1: Fernando Alonso watscht junge Fahrer ab

Angesprochen auf die heißen Bedingungen beim Großen Preis von Frankreich, bei dem der Mann aus Oviedo mit Rang sechs einmal mehr in die Punkte fuhr, antwortete Alonso frei heraus: „Das Rennen in Frankreich war physisch überhaupt nicht schwer. Ich war zu Beginn und auch zum Schluss am schnellsten. Die jungen Fahrer sind halt nicht gut vorbereitet. Deshalb wurde ich wahrscheinlich auch Sechster.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)