Formel 1 in Silverstone: Verhinderte Horror-Crash Katastrophe? Protest-Aktion ärgert nicht nur Hamilton

Für Nico Hülkenberg, in Silverstone als TV-Experte im Einsatz, ist der glimpfliche Ausgang aber gar keine so große Überraschung: „Klar, in der Luft rumfliegen, noch dazu kopfüber, ist nicht cool. Aber er hat in dem Sinne keinen harten Aufprall gehabt“, kommentiert der Deutsche, der in Abu Dhabi 2018 selbst kopfüber auf dem Reifenstapel landete.