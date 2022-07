Formel 1: Kommt Vettels Rücktritt zu spät? User mit klarer Meinung

Sebastian Vettel bestreitet seine letzten Rennen in der Formel 1. Der 35-Jährige wird seinen Overall am Jahresende an den Nagel hängen und kommende Saison nicht mehr im Aston Martin sitzen. Neben vier Weltmeistertiteln hat der Heppenheimer stolze 53 Grand-Prix-Siege errungen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)