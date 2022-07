Formel 1: Was Max Verstappen genießt - "Ohne arrogant zu klingen ..."

Ja, schon. Ich glaube auch, dass wir in den nächsten Jahren Topmaterial haben werden. Aber ich halte den Ball lieber flach und konzentriere mich auf das Hier und heute. Was ich nämlich gelernt habe: In der Formel 1 können sich Kräfteverhältnisse schnell ändern. Andererseits fühle und mag ich, dass Formel 1 ein Teamsport ist. Du hast es am Sonntag alleine in den Händen und repräsentierst Hunderte von Menschen, die davor alles getan haben, damit du in der bestmöglichen Position stehst. Wenn ich mal ein Auto oder Teile davon zerstöre, ist auch mein erster Gedanke, dass ich gerade diesen Helfern wieder unnötig viel Arbeit beschert habe.