Formel 1: Nico Rosberg wünscht sich eine Frau in der F1 - braucht es eine Frauen-Quote?

Rosberg: „Wir müssen Frauen im Motorsport stärker fördern, so wie wir es in der Extreme E tun. Und zwar bis in die Formel 1! Dafür brauchen wir finanzielle, aber auch ideelle Unterstützung. Von Verbänden, Vereinen, Rennserien, Sponsoren, Herstellern und Fans. Damit Rennsportlerinnen von früh an unterstützt werden und es schaffen, Geldgeber und Medien auf sich aufmerksam zu machen. Aber vor allem: Damit sie an sich glauben und den Kampf nicht allein kämpfen müssen. Eltern von talentierten Mädchen müssen wissen, dass es sich lohnt, in ihr Kind zu investieren, weil die Bahn nach ganz oben frei ist.“