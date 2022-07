Formel 1: "Noch nie erlebt" - Aston-Martin-Boss Krack schwärmt von Sebastian Vettel

Krack: Es fängt damit an, dass er ein viermaliger Weltmeister ist, dementsprechend einen riesigen Erfahrungsschatz mitbringt und immer noch superschnell ist. Dazu kommt: Er hat eine Arbeitsauffassung, die ich so intensiv noch bei keinem anderen Rennfahrer erlebt habe. Er war aber immer schon so, von Anfang an war er ein extrem harter Arbeiter. Er ist oft schon vor den Meetings da, um in Ruhe noch mal Daten einzusehen, um dann Vorschläge machen zu können.