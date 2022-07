Formel 1: Ralf Schumacher stichelt gegen Mick-Boss Günther Steiner

Im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 äußerte er sein Unverständnis über den Umgang mit Mick Schumacher im Sprintrennen. „Mick hätte schon im Sprintrennen am Samstag in die Punkte kommen können“, erklärte er und fügte hinzu: „Es war eine Fehlentscheidung des Teams, dass er nicht an seinem Teamkollegen Kevin Magnussen vorbeifahren durfte.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)