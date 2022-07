Formel 1: Ricciardo-Hammer? Ralf Schumacher glaubt an McLaren-Aus

Mit lediglich 19 Punkten belegt Ricciardo aktuell in der Fahrerwertung gerade einmal den zwölften Platz, Norris rangiert mit 76 Zählern auf Position sieben. Auch in Ungarn fuhr der 22-Jährige als Siebter in die Punkte und lag damit acht Plätze vor seinem gut zehn Jahre älteren Teamkollegen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)