Formel 1: Zhou spricht über Horror-Unfall von Silverstone - "Feuer war größte Angst"

„Ich habe zunächst einen Schlag gespürt“, erinnert sich Zhou an seine Höllenfahrt. „Als der Überschlag begann, nahm ich meine Hände vom Lenkrad. Dann rutschte ich eine ziemlich lange Zeit kopfüber auf dem Asphalt und ich merkte – das Auto wird nicht langsamer, also wird der Einschlag ziemlich übel. Ich habe versucht, mich im Auto so klein wie möglich zu machen und meine Arme nah am Körper zu halten.“