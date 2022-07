Nach Paukenschlag von Vettel: So reagieren Kollegen & Teams auf Rücktritt aus der Formel 1

„Ich hatte das Privileg, in den letzten 15 Jahren mit vielen fantastischen Menschen in der Formel 1 zusammenzuarbeiten - es gibt viel zu viele, um sie zu erwähnen und ihnen zu danken“, erklärte der 35-Jährige in einem Statement auf der Homepage seines Rennstalls. (Vettel-Rücktritt: Statement im Wortlaut)