Formel-1-Beben um Red Bull und Porsche naht - woran es noch hakt

Dafür bleibt, wie gefordert, die MGU-K. Sie wandelt die beim Bremsen gewonnene Wärme um und gibt sie beim Beschleunigen in Richtung Kurbelwelle ab. In Zukunft soll die Einheit aber statt wie bisher 160 PS die Hälfte der gesamten Leistung liefern, also rund 475 PS.