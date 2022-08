Formel 1: Kehrt Pierre Gasly zu Red Bull zurück? Das sagt Helmut Marko

Ein Grund für die Bereitschaft, den GP2-Sieger von 2016 ziehen zu lassen, liegt in der Vergangenheit. In der Saison 2019 startete er als Teamkollege von Max Verstappen bei Red Bull schwach. Tiefpunkt war der Große Preis von Ungarn. „Gasly wurde in Ungarn 2019 von Max überrundet“, sagte Marko. Im Anschluss an den Ungarn-GP wurde er zum damals noch als Scuderia Toro Rosso startenden Team AlphaTauri versetzt. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)