Formel 1, Fahrerkarussell: Nach Chaos wegen Alonso - so viele Cockpits sind 2023 noch frei

Das Problem: Teamchef Otmar Szafnauer hatte erst am Montag aus einer Pressemitteilung vom Abgang des Spaniers erfahren. So hatte sich Szafnauer beim Ungarn-GP am vergangenen Wochenende noch optimistisch gezeigt, den zweimaligen Champion halten zu können. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)