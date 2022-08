Formel 1: Max Verstappen kassiert Nachtritt aus England - Pressestimmen

De Volkskrant: „Es schien so gut wie unmöglich: Von Startplatz zehn ein Rennen auf einer Strecke zu gewinnen, auf der kaum überholt werden kann. Aber in dieser Saison scheint für Max Verstappen alles gut zu enden. Er geht in die Sommerpause mit dem beruhigenden Gedanken, dass ihn in den nächsten Monaten eigentlich nichts mehr von seinem zweiten Titel abhalten kann.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)