Formel 1: "Sensationell schnell" - Tost bewertet Michael, Ralf und Mick Schumacher sowie Vettel

„Was seine Formel-1-Zeit betrifft: Er hat hochwertige, extrem schnelle Teamkollegen gehabt wie Juan-Pablo Montoya oder Jenson Button. Und er hat sie kontrolliert. Sein Problem: Er war nie zur richtigen Zeit am richtigen Ort - sonst hätte er auch wie sein Bruder Titel gewonnen. Was ihn am Ende an Speed gekostet hat, waren zwei extrem schwere Unfälle. Einmal beim Testen in Monza und der Crash in Indianapolis. Die konnte man nicht so einfach wegstecken.“