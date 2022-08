Formel 1: Sichert er Mick Schumachers Zukunft?

In Le Castellet fuhr der Deutsche nur von Platz 19 los, nachdem er zuvor in Kurve drei illegal abgekürzt hatte. In Ungarn schaffte er es auf Platz 15 zwar in den zweiten Qualifyingabschnitt, war aber langsamer als Teamkollege Kevin Magnussen (Platz 13). Zur Ehrenrettung von Schumacher sei gesagt: Nur der Däne bekam das lang erwartete Update. Schumacher musste weiter mit dem alten Auto vorliebnehmen.