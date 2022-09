Formel-1-Ikone mit klarer Ansage zu Mick Schumachers Zukunft

Brawn: Max ist die Messlatte, ohne Zweifel. So wie es Michael war. Die Zukunft wird zeigen, ob er auch das Maximale an einem Renntag herausholen kann, wenn das Auto mal nicht so gut ist. Das war eine von Michaels vielen Stärken. Aber Max ist noch jung und er scheint auch in dieser Beziehung einen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)