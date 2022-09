Formel 1: "Kann nicht sagen, wie angepisst ich bin" - Stimmen von Zandvoort mit Hamilton, Verstappen, Schumacher

... über das Rennen: „Am Ende war es nicht großartig. Was mir mehr Sorgen macht, ist, dass wir die Pace nicht hatten. In Belgien und in Ungarn – wir wissen, wie es da gelaufen ist. Es läuft nicht so, wie es sollte. Liegt es an der Balance im Auto, liegt es am Selbstvertrauen der Fahrer? Wir haben nicht die Pace, die wir haben wollen. Dann kannst du auch nicht mit den Besten kämpfen. Wir mussten eher verteidigen, als dass wir angreifen. Das macht das Leben noch schwieriger, auch, was die Strategie angeht. Auch bei den Boxenstopps – beim ersten Call mit Carlos gab es ein komplettes Durcheinander. Der Schlagschrauber, der Mann hinten mit dem Reifen war nicht fertig.“