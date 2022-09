Formel 1, Zandvoort: Drama um Hamilton bei nächster Verstappen-Show! Schumacher geht leer aus

Platz zwei sicherte sich George Russell im Mercedes, Dritter wurde Charles Leclerc vor Lewis Hamilton, der seinen zweiten Platz in den Schlussrunden aufgrund der schlechteren Reifen verlor - und deswegen am Boxenfunk fluchte. „Ich kann es wirklich nicht glauben“, schimpfte er in Richtung seiner Crew. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)