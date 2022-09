Formel 1: Kohl kanzelt Ferrari in seiner Kolumne ab: "Der pure Wahnsinn"

Die Teams selber verstehen ihre Autos oft nicht wirklich. Was immer wieder zu einem völlig veränderten Resultat im Vergleich zum Vor-Grand-Prix führt. Das gilt in erster Linie natürlich fürs breite Mittelfeld, in dem es im Übrigen unerwartet viele Positions-Duelle auf einer eigentlich überholunfreundlichen Strecke gegeben hat, wie schon in Ungarn. Fehlende Testmöglichkeiten machen sich markant bemerkbar. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)