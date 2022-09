Formel 1: Neuer Konkurrent für Mick Schumacher!

Während Colton Herta die Superlizenz verweigert wird, ist ein anderer Amerikaner nah dran: Logan Sargeant (21) fährt seit diesem Jahr in der Formel 2 als Teamkollege von Ex-DTM-Star Liam Lawson eine starke Saison. Seine Siege in Silverstone und Spielberg machen ihn zum ersten US-Amerikaner überhaupt, der ein Rennen in der Nachwuchsklasse gewinnen konnte.