Formel 1: "Schlecht für den Sport" - Ferrari und Red Bull sauer über Safety-Car-Zieleinlauf in Monza

Teamchef Christian Horner haut am Sonntag in die gleiche Kerbe: „Wir hätten das Rennen auch lieber auf der Strecke gewonnen und nicht hinter dem Safety-Car. So wurden wir alle eines Showdowns beraubt“, sagt der Brite: „Die Verlierer sind die Fans. Für sie ist es eine Enttäuschung und es geht auch gegen die Prinzipien, die wir besprochen haben.“