Formel1: Alex Albon nach Komplikationen bei Blinddarm-OP auf Intensivstation

Nachdem Albon am Montag auf eine normale Station verlegt wurde, könne er "voraussichtlich" am Dienstag das Krankenhaus San Gerardo wieder verlassen. "Es sind keine weiteren Komplikationen aufgetreten", teilte das Traditionsteam mit: "Alex' ganze Aufmerksamkeit gilt der Genesung und der Vorbereitung auf den Grand Prix von Singapur". Das nächste Rennen in der Königsklasse ist für den 2. Oktober geplant.