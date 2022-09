Sebastian Vettels Bruder skizziert die Zukunft des Ex-Weltmeisters nach der Formel 1

Unglücklicher hätte Sebastian Vettels letztes Formel-1-Rennen in Europa nicht laufen können: Nach dem frühen Aus in Q1 am Samstag ging auch sein Arbeitstag in Monza am Sonntag im Rennen nicht viel länger- nach elf Runden war auch im Rennen Schluss für den Aston-Martin-Piloten. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)