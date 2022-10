Dietrich Mateschitz: Der Easy Rider mit einer Schnapsidee - Nachruf

Ich traf den Energy-Drink-Vorreiter erstmals in Abu Dhabi 2010. Eben jener Sebastian Vettel hatte Red Bull gerade den ersten WM-Titel beschert, da fragte ich Mateschitz, was ihn an der Formel 1 und seinem frischgebackenen Champion so fasziniert. Seine Antwort in der freudetrunkenen Atmosphäre des Final-Fahrerlagers: „Die technische und aerodynamische Gratwanderung und wie man diese in Kombination mit dem Können des Fahrers zur dualen Höchstleistung führen kann.“