Formel 1: Bereut Sebastian Vettel seinen Rücktritt schon? Ex-Weltmeister dreht nochmal auf!

Als nächstes steht der Große Preis von Mexiko an (Formel 1: GP von Mexiko, Qualifying am Sa. ab 22 Uhr im LIVETICKER), wo Vettel an die Leistungen der beiden vergangenen Rennen anknüpfen und so auf der Zielgeraden seiner Karriere ein weiteres Mal seine exzellenten Fahrkünste unter Beweis stellen will.